. Demet Özdemir'in dudak uçuklatan kombini!
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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir'in dudak uçuklatan kombini!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, yeni yaşını evlilik teklifi aldığı Oğuzhan Koç ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Oyuncunun doğum günü partisinde tercih ettiği deri sırt dekolteli elbisesinin 46 bin TL, ayakkabısının da 5 bin 600 TL olduğu öğrenildi. Özdemir'in takılarıyla birlikte kombinin toplam değeri ise 113 bin TL.

Ekleme: 28.02.2022 - 10:36 Güncelleme: 28.02.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
'Sana Bir Sır Vereceğim'in Aylin'i, 'Kurt Seyit ve Şura'nın Alya'sı, 'No: 309'un Lale'si, 'Erkenci Kuş'un Sanem'i ve 'Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i olarak başarılı yapımlarda yerini alan Demet Özdemir, son günlerde paylaşımlarıyla olduğu kadar sevgilisi Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturacak olmasıyla da adından söz ettiriyor.

Demet Özdemir, son olarak sevgilisi ve arkadaşlarıyla birlikte 30'uncu yaşını kutladı. Oyuncunun doğum gününde yaptığı kombinin de fiyatı ortaya çıktı.

45 BİN TL'LİK PARTİ ELBİSESİ
İlk bakışta sade bir elbise tercih ettiği düşünülen Demet Özdemir'in derin sırt dekoltesini görenler gözlerini alamadı. Oyuncunun tercih ettiği fiyonk detaylı elbisenin fiyatı 45 bin 600 TL. Özdemir'in giydiği gümüş renk kalın topuklu ayakkabı ise 5 bin 600 TL değerinde.

BİLEKLİĞİ, ELBİSESİNİN FİYATINA RAKİP
Güzel oyuncunun tercih ettiği aksesuarları da en az kıyafeti kadar dikkat çekti. Sade aksesuarlar tercih eden Özdemir'in küpesi 19 bin 700, bilekliği ise 42 bin 300 TL. Demet Özdemir'in toplam kombinin fiyatı ise 113 bin 200 TL.
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