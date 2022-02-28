. Çağla Şıkel'den kötü haber!
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Çağla Şıkel'den kötü haber!

Hafta içi her gün FOX TV'de program sunuculuğu yapan ünlü manken Çağla Şıkel, bugün canlı yayına çıkmadı. Sevenlerinin soruları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi.

Ekleme: 28.02.2022 - 23:00 Güncelleme: 28.02.2022 - 23:03 / Editör: Ozge Selin
Podyumlardaki başarısıyla genç kızlara meydan okuyan 43 yaşındaki Çağla Şıkel, hafta için her gün FOX TV'de yayınlanan Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün programını sunuyor. Ünlü ismin, sağlıklı yaşam, spor ve yemekle ilgili tüyolar verdiği programı bugün bant yayını olarak ekrana geldi.

"İLK KEZ POZİTİFİZ"

Sevenlerinin soruları üzerine 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Çağla Şıkel, koronavirüse yakalandığını söyledi. Zafer işareti yaptığı bir pozunu paylaşan Şıkel, "Yayınımız banttan devam etmekte. Merak edenler için ilk kez pozitifiz ama iyi bir süre dinleneceğiz" dedi.

Çağla Şıkel'den kötü haber!


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