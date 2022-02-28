. Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu!
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Beyaz Gazete
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Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Barış Arduç gündeme oturdu. Bugüne kadar canlandırdıklarından çok farklı bir rolle izleyici karşısına çıkan Arduç oyunculuğuyla hayran bıraktı. Sevenleri tarafından tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan oyuncunun kardeşleriyle benzerlikleri pes dedirtti.

Ekleme: 28.02.2022 - 23:34 Güncelleme: 28.02.2022 - 23:35 / Editör: Ozge Selin
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı 'Sultan Alparslan' karakteriyle adından söz ettiren Barış Arduç, oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Arduç'un kardeşleri görenleri şaşırttı.

İşte Barış Arduç'un kardeşleri;

Barış Arduç’un kardeşleri olay oldu!
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