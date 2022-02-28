Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı şaşkına çevirdi

Arda Kural ile Yıldız Asyalı yıllar sonra yüzleşti gerçekler ortaya çıktı! Canlı yayında bomba ihanet ve çocuk itirafı peş peşe geldi, Arda ile Yıldız ve onları izleyenler şaşkına döndü. Yıllar önce yaşadıkları büyük aşkla gündemden düşmeyen Yıldız Asyalı ve Arda Kural bir araya geldi. Asyalı ile ilişkisinden bahsederken uğradığı ihaneti itiraf eden Kural, "Yıldız beni aldattı, acı verici bir olaydı. Öğrendiğimde kalbimin ağrıdığını hissettim" dedi. Yıldız Asyalı ise "Sevgiliyken Arda'nın evini aradım nişanlısı çıktı telefona" sözleri ie şaşkına çevirdi.

"SEVGİLİYKEN ARDA'NIN EVİNİ ARADIM TELEFONU NİŞANLISI AÇTI"



İhaneti kabul eden Yıldız Asyalı ise "Benim bir travmam vardı. Arda'nın evini aradım bir kadın çıktı ve kim olduğunu sorduğumda da 'Arda'nın nişanlısıyım'

dedi. Ben beraber olduğumuzu biliyordum. Sonra da bu ihanet oldu" dedi.



ARDA KURAL: "YILDIZ NİŞANLILIK OLAYINI BANA ANLATMADI"



Arda Kural ise nişanlılık olayının olmadığını belirterek "Yıldız benimle bunu paylaşmadı. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Kadınlar böyle işte o ansöylemiyor ama 15 yıl sonra ortaya çıkartıyor. Benim nişanlımdan haberim yok. Demek ki ben de sana acı çektirdim" ifadelerini kullandı.



Yıldız Asyalı ve Arda Kural, yıllarca yaşadıklarından dolayı bir daha bir araya gelemeyeceklerini söyledi. Canlı yayında espri yapan Asyalı, "Arda beni düğününe çağırsın ben de keman çalayım. Ama benim için bütçe önemli tabi" dedi.



"HİÇBİR ŞEY ONUN ÖNÜNE GEÇEMİYOR"



Hayatında kimse olmadığını söyleyen Asyalı geçiğimiz günlerde Arda ile ilgili;



"O telefonda bile konuşmaya çok cesaret edemiyor. Benim hayatımda ciddi bir şey yok, Arda'nın da yok. Sizce bizim neden bir başkasıyla ilişkimiz yürümüyor? Çünkü hiçbir şey onun önüne geçemiyor. Birbirimizi yıpratırsak o yaraları sarmak çok zor olur. Bizimki filmlerdeki gibiydi. Allah herkese böyle bir şey yaşamayı nasip etsin." demişti...

