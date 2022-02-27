. Oğuzhan Koç'tan romantik paylaşım!

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği ve 'Evet' yanıtını aldığı Demet Özdemir’in 30'uncu yaş gününü romantik bir fotoğraf ve mesajla kutladı. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi.

Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlenme teklifi etti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla Koç’un evlilik teklifine Özdemir ‘Evet’ dedi."DÜNYANIN EN GÜZEL GÜLÜŞÜ"26 Şubat doğumlu sevgilisinin 30'uncu doğum gününde Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, "Dünyanın en güzel gülüşünün, en tatlı bakışının, en sıcak kalbinin tam yanındayım. Çok şanslıyım. İyi ki doğdun sevgilim" notunu düştü. Gönderdi kısa sürede yaklaşık 100 bin beğeni aldı."KALBİN KALBİMDE"Demet Özdemir ise sosyal medyada gündem olan sevgilisinin romantik mesajına, kalp emojisiyle birlikte "Sevgilim! Kalbin kalbimde" yanıtını verdi.