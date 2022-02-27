. Linet'in ilginç dans kombini!
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Linet'in ilginç dans kombini!

Şarkıcı Linet, dans yaptığı anlardan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Linet'in dans yaparken tercih ettiği kombin, Hababam Sınıfı filmindeki Badi Ekrem'e benzetildi.

Ekleme: 27.02.2022 - 11:06 Güncelleme: 27.02.2022 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Hem Türkiye'de hem de İsrail'de tanınan ve son olarak İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması temsilci elemelerine katılan Linet, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Yarışmadan elenen ve Türkiye'ye dönüp müzik çalışmalarına başlayan Linet, dans yaptığı anlardan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

LİNET'İN TARZI BADİ EKREM'E BENZETİLDİ
Ünlü şarkıcının tercih ettiği kırmızı renk beyaz çizgili eşofman, Hababam Sınıfı film serilerinde usta aktör Şener Şen'in Badi Ekrem karakteri için tercih ettiği eşofman takımına benzetildi.

İmajını da yenileyen Linet'i gören takipçileri, ünlü ismi tanımakta güçlük çektiler.
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