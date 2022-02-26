Nur Fettahoğlu'ndan Umut Evirgen açıklaması!

Oyuncu Nur Fettahoğlu, son dönemde meslektaşı Serenay Sarıkaya ile sevgili olduğu yönündeki haberlerle konuşulan, hatta geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülenen işletmeci Umut Evirgen'le samimi bir pozunu yayınladı. Sürpriz bir mesaj yazdığı pozuna gelen yorumlar dikkat çeken Fettahoğlu'ndan açıklama gledi. İşte detaylar...



Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.



"SEN HEP AŞKLA"



Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına "Sen hep aşkkkk'la" mesajını yazdı.



Fettahoğlu'nun takipçilerinin, sosyal medyada gündem olan fotoğrafın altına nazar boncuğu ve kalp emojileri koymaları "Yeni bir aşk mı?" sorusunu akıllara getirdi.



"O BENİM CAN DOSTUM"



Güzel oyuncu, Umut Evirgen ile dikkat çeken fotoğrafı hakkında '2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:

"Umut benim can dostum. O hep aşkla yaşasın, huzurla."



Fettahoğlu (41), sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.





