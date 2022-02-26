. Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı belli oldu!
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Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı belli oldu!

'Evlilik Hakkında Her Şey' dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır, müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturdu. Güzel oyuncu, İzmir Alaçatı'da gerçekleşen törende, iki farklı gelinlik giydi. Bahadır'ın siyah kuşak ve siyah eldiven detayıyla dikkat çeken gelinliğinin fiyatı ortaya çıktı.

Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin fiyatı belli oldu!
Ekleme: 26.02.2022 - 17:42 Güncelleme: 26.02.2022 - 17:47 / Editör: Ozge Selin
Sezen Aksu'nun proje albümünde birlikte çalışıp, aşk yaşamaya başlayan Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy dünyaevine girdi. Alaçatı'da yakın aile ve arkadaşları arasında düzenlenen törenle mutluluğa 'evet' diyen çiftin heyecanı kameralara yansıdı.

Bahadır'ın şahitliğini Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun yaptı. Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik oldu.

Züleyha Kuru imzalı gelinlik ve damatlıkla göz kamaştıran ünlü çiftin, Gökçe Bahadır'ın devam eden dizisi sebebiyle balayına çıkamayacağı öğrenildi.

Başrolünde yer aldığı dizinin çekimlerinden dolayı gelinliğini set arasında seçen 40 yaşındaki oyuncu, starplez gelinlik tercih ederken, siyah tül eldiven, siyah kuşak ve kısa duvak kullandı.

'Kim Nerden Aldı' isimli Instagram sayfasının ulaştığı modacı Züleyha Kuru, Gökçe Bahadır'ın gelinliğinin 85 bin TL olduğunu açıkladı.

DÜĞÜNDEN BİR GÜN ÖNCE AİLESİNDEN İSTEDİLER

Gökçe Bahadır-Emir Ersoy çifti, eönceki sabah saatlerinde aileleri tanıştırmak için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin yolunu tuttu. Ünlü müzisyenin ailesi, düğünden saatler önce hem tanıştı hem de oyuncuyu ailesinden istedi. Törenden sonra aileler, düğün için Ayvalık'tan İzmir'e geçti.

4 MİLYON TL'LİK EV KRİZİ!

Ayrıca ikilinin, İstanbul'da kalacakları ev için sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı. Bebeköy'de eski bir binada kirada oturan Bahadır'ın, daireyi satın alma girişimi ise ev sahibinin 4 milyon TL istemesiyle sonuçsuz kaldı.

Ersoy'un ikamet ettiği Anadolu Yakası'nda oturmak istemeyen oyuncunun, arkadaşlarının da olduğu Zekeriyaköy'de ev arayışlarına başladığı iddia edildi.
9Gökçe Bahadırın gelinliğinin fiyatı belli oldu

Güzel oyuncu, 'Sizi müzik birleştirdi diyebilir miyiz?' sorusuna, 'Evet müzik birlikteliğimize vesile oldu' yanıtını vermişti. Emir Ersoy imzası taşıyan 'Sezenli Şarkılar' adlı projede 'Hepsi Senin mi?' parçasını seslendiren Bahadır, klipte de Ersoy'la yer almıştı.
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