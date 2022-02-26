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Dila Tarkan nişanlandı!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almıştı. Mutluluklarını nikahla taçlandırmaya karar veren ünlü çift, dün akşam nişanlandı.

Ekleme: 26.02.2022 - 11:24 Güncelleme: 26.02.2022 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Sosyetik güzel Dila Tarkan ile üç yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Dağhan Doğruer'in aşkı tam gaz devam ediyor. Bir süre önce Miami'ye giden ikiliden güzel haber gelmişti.

"HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI"
Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Miami tatilinde olan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

NİŞANLANDILAR
Çift, dün de nişanlandı. Aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir tören düzenledi. Kutlamadan kareler sosyal medyadan paylaşılırken; Dila Tarkan'ın, nişan için beyaz elbise çok beğenildi.

"MORALİMİZ BOZULDU"
Öte yandan Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer bir süre önce İtalya’ya gitmişti. Monterosso tatilinden sonra Fransa Marsilya’ya geçen sevgililer, finali Cannes’da yapmıştı.

Çiftin bu son tatilleri zehir olmuştu. İkili, deniz sonrası kiraladıkları evlerine doğru yürürken kapkaççıların kurbanı oldu. Dila Tarkan, yaşadığı korku dolu anları paylaşmıştı.

Tarkan, “Bir adam aniden Dağhan’ın koluna girdi ve ardından hızla koşmaya başladı. Saatinin çalındığını fark eden Dağhan da koştu ama yetişemedi. Adam, kendini bekleyen motorcu arkadaşının motosikletine binip uzaklaştı. Şok olduk, moralimiz bozuldu. Polise gidip şikayet ettik. Kapkaççının İtalya’ya kaçtığı ortaya çıktı” demişti.
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