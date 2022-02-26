. Burcu Özberk'ten İlhan Şen açıklaması!
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Burcu Özberk'ten İlhan Şen açıklaması!

Aşk Mantık İntikam'da karşılıklı rol alan Burcu Özberk ile İlhan Şen arasında aşk dedikoduları çıkmıştı. Burcu Özberk'ten rol arkadaşı İlhan Şen ile arasında çıkan aşk iddiaları hakkında net bir açıklama geldi.

Ekleme: 26.02.2022 - 11:31 Güncelleme: 26.02.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Yaz aylarından bu yana ekranda olan 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde başrol oynayan Burcu Özberk ile İlhan Şen'in isimleri aşk dedikodularına karışıyor. Dizide karı-kocayı oynayan ve hayranları tarafından da çok yakıştırılan Burcu Özberk ve İlhan Şen, bu dedikodulara kimi zaman yanıt veriyor kimi zaman ise duymazdan geliyor.

BURCU ÖZBERK İLE İLHAN ŞEN SEVGİLİ Mİ?


Geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışı görüntülenen Burcu Özberk, Şen ile aralarındaki uyumu soran magazincilere şu yanıtı verdi:

"Ben bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumlu çalıştım. Bu beni mutlu ediyor ve hayatımıza yansıyor. Her şey çok çalışmaktan geçiyor. İlhan da iyi partner, beraber iyi oynuyoruz."


Daha önce aşk iddialarına da yanıt veren Özberk, "Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı Photoshop yapmış sonra da onu gerçek zannetmişler. O yüzden haber olmuş ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam" demişti.
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