. Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın Maldivler'de düğün için milyonluk ada kapattı!
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Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın Maldivler'de düğün için milyonluk ada kapattı!

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, ikinci evliliği için 5 milyon dolar bütçe ayırdı. Maldivler’de ada kapattı. 150 arkadaşını özel uçakla taşıdı. Bu sırada şirket çalışanları ise düşük maaş zammına karşı İstanbul’da protesto yapmaktaydı...

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın Maldivler'de düğün için milyonluk ada kapattı!
Ekleme: 25.02.2022 - 09:18 Güncelleme: 25.02.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Nevzat Aydın... 2001 yılında Türkiye'nin en büyük online yemek siparişi sitesi olan Yemeksepeti'nin temellerini attı.

Kısa sürede büyük başarı yakaladı. Servetine servet kattı.

Şirketi Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan ve Yunanistan olmak üzere pek çok ülkede servise başladı. Ancak Aydın 2001'de kurduğu şirketi 2015'de 589 milyon dolara bir Alman firmasına sattı.

Türkiye internet tarihinin en yüksek satışını yaptı. Ve kazandığı o parayı dudak uçuklatan şekilde harcamaya başladı. Şimdi de yaptığı ikinci evlilikle gündemi salladı.

NİKAH YALISINDA KIYILDI

CEO'luk görevini ani bir kararla bırakan Nevzat Aydın, genç modacı Zeynep Zenel ile ikinci evliliğini yaptı. İşte ünlü işadamı bu evliliği için kesenin ağzını açtı.

Nikah, Aydın'ın yalısında kıyıldı. Ünlü işadamı düğün için ise Maldivler'de bir ada kapattı. Maldivler W Hotel'in tüm odalarını düğüne çağırdığı arkadaşları için ayırdı.

Odaların bir günlük fiyatının ise en az 15 bin dolar olduğu vurgulandı. Davetlilerini de özel uçakla Maldivler'e taşıdı. 3 gün süren bir konsept hazırlandı. Hint esintilerinden Burning Man festivalinin renklerine kadar her detay vardı.

Organizasyonu ise Betina Machler yaptı. Nevzat Aydın'ın bu kutlama için 5 milyon dolar harcadığı vurgulandı. Düğün 3 gün 3 gece için planlandı. Önceki gece Hint konsepti vardı.

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