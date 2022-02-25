Türk sinemasının acı kaybı!
Türk sinemasının usta sanatçısızlarından olan Ayten Erman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti. Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Ayten Erman, usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. .
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.. Erman'ın uzun süredir koronavirüs tedavisi gördüğü bildirildi.
Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır.
Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır.