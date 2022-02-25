. Türk sinemasının acı kaybı!

Türk sinemasının usta sanatçısızlarından olan Ayten Erman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat etti. Erman'ın vefatı başta sevenleri olmak üzere sanat dünyasını yasa boğdu. Ayten Erman, usta oyuncu Ayşen Gruda'nın kardeşi olması sebebiyle de tanınıyordu. .