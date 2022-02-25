. Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü
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Beyaz Gazete
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Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken yapılan bazı yorumlar şoke ediyor. Oyuncu Songül Öden de bu yorumlar arasında yer alan 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini duyunca çılgına döndü. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

Songül Öden 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözleriyle çılgına döndü
Ekleme: 25.02.2022 - 11:58 Güncelleme: 25.02.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar herkesi şoke etti. Bazı Twitter kullanıcıları 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim' sözlerini paylaştı. Oyuncu Songül Öden, paylaşımlara sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Songül Öden; 'Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim, şakalarınızı alıp defolun. Bu espiri yapma telaşınız tiksinti verici... Düşün kadınların yakasından... Savaşın en kırılgan gruplarından biri olan kadının bedeni üzerinden gündem oluşturmanızdan utanç duyuyoruz' diyerek tepki gösterdi.

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