. Sinem Kobal’dan olay paylaşım!
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Sinem Kobal’dan olay paylaşım!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, dört yıl sonra ise ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 6.5 aylık hamile olan Kobal'ın fotoğrafına beğeni yağdı..

Ekleme: 25.02.2022 - 18:09 Güncelleme: 25.02.2022 - 18:11 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturan Sinem Kobal, şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 6.5 aylık hamile olan Sinem Kobal ile eşi doğumu Ege'de doğa ile iç içe yaşam sürerek bekliyor..

İkinci bebeğine hamile Sinem Kobal'dan günler sonra yeni poz geldi. Sinem Kobal'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı..

İşte Sinem Kobal'ın yeni pozu....

Sinem Kobal’dan olay paylaşım!
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