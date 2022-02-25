. Sinem Kobal’dan olay paylaşım!

Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuş, dört yıl sonra ise ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. 6.5 aylık hamile olan Kobal'ın fotoğrafına beğeni yağdı..