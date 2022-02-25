Mustafa Sandal hakkında şok iddia!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic (40), 2008-2018 yılları arasında evli kaldığı, çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal'ın (52) toplam 1 milyon 105 bin 863 TL'lik nafaka borcu olduğunu iddia etti.

Mustafa Sandal, eski eşi Emina Jahovic'e ödediği aylık 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı. Ünlü şarkıcı, eski eşinin Çubuklu Vadisi'ndeki evinin kira gelirini alma hakkından mahrum edilmesini istemiş, Jahovic ise davanın reddine başvurmuştu.



Jahovic, eski eşinin toplam 1 milyon 105 bin 863 liralık nafaka borcu olduğunu iddia etti.



'EKONOMİK OLARAK ÇOK RAHAT'

İstanbul Aile Mahkemesi'ndeki ‘nafakanın azaltılması' davasının duruşmasına avukatı Altın Mimir'le katılan Sırp şarkıcı, “Mustafa ekonomik olarak rahat. Çocukları okula götürüp getirmesi için araba alacaktı ya da kiralayacaktı. Çocukların tatil paralarını ve evdeki yardımcıların paralarını ödeyecekti. Hiçbirini ödemedi. Nafakayı ödemiyor” dedi.

Jahovic'in avukat Altın Mimir ise “Mustafa Sandal, nafaka borcunu ödemezse mahkeme hapis cezası verecek” şeklinde konuştu.



MUSTAFA SANDAL EVLENİYOR

Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Melis Sütşurup ile evlilik için ilk adımı attı. Çift, 19 Şubat'ta aile arasında düzenlenen nişan töreniyle yüzükleri taktı.



Gecede çekilen fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Sütşurup, “O şimdi benim nişanlım ama ömür boyu aşkım olacak” notunu yazdı. Sandal'ın kız istemeye tişörtle gitmesi ise sosyal medyada gündem oldu.



Sosyetik güzel Melis Sütşurup ile Mustafa Sandal, geceye özel yaptırdıkları ve kendi isimlerinin yazılı olduğu nişan pastalarını birlikte kesti.

