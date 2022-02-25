Miray Daner'den hayranlarına kötü haber!

Önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile birlikte görüntülenen Miray Daner'e yaz aylarında nikah masasına oturacakları söylentileri hatırlatıldı. Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. Evlilik haberleri yalan" dedi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı'nın rol aldığı "Şehirde Kimse Yokken" adlı tiyatro oyununun prömiyeri gerçekleşti. Biletlerin günler öncesinden tükendiği geceye Oğulcan Engin, Miray Daner, Nur Sürer, Selma Ergeç ve Devrim Yakut gibi isimler katıldı.



Etkinlikte yer alan Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daner, "Çok geç kaldık, tiyatro oyununu merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



"ŞİMDİLİK SÜRPRİZ OLSUN"



Yeni projelerinden de bahseden Miray Daner, "Yeni bir dizimiz var. Şimdilik sürpriz olsun. Bir de Zeki Demirkubuz'un yeni filminde oynadım. O da seneye gösterime girecek. İki projem de beni çok heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu.



"EVLİLİK YOK!"



Sevgilisi Oğulcan Engin ile nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok. 'Yazın evlilik' haberleri yalan." diyerek, salona girdi.



İLK KEZ EL ELE!



Öte yandan çift, daha önce Bebek'te el ele objektiflere takılmıştı. Gazetecileri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan ikiliden Miray Daner, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu, "Güzel..." şeklinde cevaplarken, Oğulcan Engin ise koşar adımlarla aracına yönelmişti.



"SONRA KONUŞURUZ"



Engin, kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Sonra konuşuruz." dedikten sonra çift, araçlarına binerek, hızla oradan uzaklaşmıştı.