. Merve Özbey ikinci kez anne oluyor!

Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.Hürrriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Özbey'in yeniden hamile olduğu öğrenildi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan şarkıcı, hamileliğinin henüz başında."DÖRT ÇOCUĞUM OLSUN İSTİYORUM"Bebeğinin cinsiyetini önümüzdeki ay öğrenecek olan Özbey, düğünün ardından verdiği bir röportajda, eşiyle dört çocuk yaparak kabalık bir aile olmak istediklerini belirtmişti.Merve Özbey, "Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" açıklamasını yapmıştı."2021 BANA KIZIMI VERDİ"Başarılı şarkıcı, "2021 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Her şeyden önce 2021’de kızım dünyaya geldi. İşlerim iyi gidiyor. Kızımın, benim, eşimin sağlığı iyi. Daha ne isteyeyim, her şey yolunda çok şükür” yanıtını vermişti.Özbey, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından Elif Özüm'ün fotoğrafını paylaşmış, "Seni çok seviyorum annem. Allah’ım bütün evlatlarımızı korusun" notunu yazmıştı.