Makyajsız hali şoke etti!
Aziz dizisinde canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan Sönmez ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşırttı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Sönmez'in makyajsız hali şaşırttı.
Aziz'de canlandırdığı Dilruba karakteriyle adından söz ettiren Damla Sönmez, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de hayran bıraktı..
Sönmez'in makyajsız hali ise görenleri şaşırttı. İşte Damla Sönmez'in makyajsız hali...
Sönmez'in makyajsız hali ise görenleri şaşırttı. İşte Damla Sönmez'in makyajsız hali...