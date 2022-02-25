. Hadise'den hamilelik açıklaması!
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Hadise'den hamilelik açıklaması!

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise'nin hamile olduğu ve bu sebeple düğün tarihini de öne çektiği iddia edildi. Konuyla ilgili sessizliğini bozan ünlü şarkıcı, bebek beklediği haberlerini yalanladı.

Hadise'den hamilelik açıklaması!
Ekleme: 25.02.2022 - 10:22 Güncelleme: 25.02.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir aşka yelken açan ve ve geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifine 'Evet' diyen Hadise Açıkgöz, adından söz ettirmişti.

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, evlilik kararı almıştı. Hadise, parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlandıklarını duyurmuştu. Ünlü isim, yayınladığı videoya, 'Bizim bölümümüz başlasın!' notunu düşmüştü.

BEBEK Mİ BEKLİYOR?
27 Nisan tarihinde nikâh masasına oturmaları beklenen Hadise-Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Şimdilerde evlilik hazırlığı yağan Hadise'nin hamile olduğu öne sürüldü.

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan 36 yaşındaki Hadise'nin hamile olduğu hatta bebek beklediğini öğrendikten sonra da düğün tarihini öne çektiği öne sürüldü.

'HAMİLE DEĞİLİM'
Hamilelik iddiasının ardından açıklama yapan Hadise 'Hamile değilim. Daha muhteşem gelinliğimi giyeceğim önce. Sonra Allah'ın izniyle inşallah' ifadelerini kullandı.

'MEHMET BEY Mİ YASAKLADI?'
Öte yandan önceki gün kardeşi Derya Açıkgöz ile Emirgan'da kahve keyfi yapan Hadise'ye, 'Benimle Evlen' filmi sonrası yapımın jenerik müziğiyle sinema salonundaki gündem olan dansı sorulunca kahkaha attı.

Daha sonra Etiler'de nişanlısı Mehmet Dinçerler'le el ele görüntülenen popçu, 'Mehmet Bey tarafından basına konuşma yasağı mı geldi?' sorusuna yanıt veren Hadise, arabasının içinde gülerek, 'Yok öyle bir şey' dedi.

'NEDEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ BEKLEYEYİM?'
Ayrıca 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bekleyemeyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabında romantik bir paylaşımda bulunmuştu.

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile fotoğrafını; 'Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim' notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Dinçerler ise Hadise'ye 'Ah o gülüşün' yorumuyla karşılık vermişti.
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