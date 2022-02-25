Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un mutlu günü! Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy bugün Alaçatı'da düzenlenen törenle evlendi!

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır muradına erdi. Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy ile bugün Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine girdi. Alaçatı'da düzenlenen törene ise ünlüler akın etti. Ünlü oyuncunun şahitliğini; Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun; müzisyen Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik yaptı.

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Emir Ersoy'la Alaçatı'da düzenlenen bir törenle evlendi.



Alaçatı'da düzenlenen törene ünlüler akın etti.



KENAN DOĞULU ŞAHİTLER ARASINDAYDI



Ünlü oyuncunun şahitliğini; Ahmet Koraltürk, Gülay Sütçü, Tuğba Ebren ve Cansu Tosun; müzisyen Ersoy'un şahitleri ise Kenan Doğulu, Volkan Öktem, Eylem Pelit ve Veli Çelik yaptı.



Alaçatı'da düzenlenen törene ünlü çiftin yakın aile ve arkadaşları katıldı.Çiftin balayına çıkmayacağı da gelen bilgiler arasında…



Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un balayına çıkmama sebebinin ise ünlü oyuncunun dizisinin devam etmesi olarak belirtildi.















