. Gerçek mesleğiyle şaşırttı!
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Gerçek mesleğiyle şaşırttı!

Bir Zamanlar Çukurova'da Fikret Fekeli karakterine hayat veren Furkan Palalı ekranda fırtınalar estirdi. Oyunculuğu ve yakışıklılığıyla son yılların en popüler oyuncularından olan Palalı'nın ortaya çıkan fotoğrafı ise herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek ise şaşırttı. Adını yurt dışında da duyuran Palalı'nın erçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı..

Ekleme: 25.02.2022 - 18:13 Güncelleme: 25.02.2022 - 18:15 / Editör: Ozge Selin
Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı Fikret Fekeli karakteriyle adından söz ettirmeye devam eden Furkan Palalı hakkındaki gerçekle şaşırttı.

Başarılı oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Palalı'nın gerçek mesleği duyanları bir hayli şaşırttı. İşte Furkan Palalı'nın gerçek mesleği...

Furkan Palalı, üniversitede Jeoloji mühendisliği okumuş. Eğer oyuncu olmasaymış Jeoloji mühendisi olacakmış.
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