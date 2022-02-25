. Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi: Hiç bırakmayacaktın

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken acı haber ile yıkıldı.Geçtiğimiz ay eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu ölümüyle yıkılan Ece Erken, önceki gün ortaya çıktı. Son derece bitkin görünen ünlü sunucu, soruları yanıtsız bıraktı.Ünlü sunucu, bir AVM'deydi.Yakın bir dostuyla buluşan Ece Erken, restoran çıkışı aracını beklerken gazeteciler tarafından görüntülendi.Makyajsız ve bitkin haliyle dikkat çeken Erken, soruları yanıtlamadı.Ece Erken, Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.Son dakika haberi: Ece Erken günler sonra ilk kez görüntülendi: Hiç bırakmayacaktınErken şu ifadeleri kullandı: Birbirimize sözlerimizi tutamadığımız anlardan biri. Sen de beni hiç bırakmayacaktın...Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.Dehşet anları restoranın güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı. Polis ekipleri, korkunç cinayetin ardından kamera kayıtlarını incelemeye almıştı.Bu kapsamda; 19 adrese şafak operasyonu yapılmıştı.Aralarında tetikçi Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğmuştu...