. Buse Varol'dan buzları eriten sözler...
  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Buse Varol'dan buzları eriten sözler...

Alişan, geçtiğimiz gün eşi Buse Varol imaj değiştirmesi ile ilgili sorulan sorulara "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" verdiği yanıtıyla dikkat çekti. Buse Varol'dan eşinin açıklamasına yanıt gecikmedi. Varol'un yanıtının ardından Alişan ile buzları erittiği ortaya çıktı.

Ekleme: 25.02.2022 - 10:36 Güncelleme: 25.02.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Buse Varol, 2019 yılında Burak'ı 2021 yılında da kızları Eliz'i kucağına aldı. Ancak çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Eliz'in doğum gününe Alişan ve ailesinin katılmaması dikkat çekti. Aile içindeki kutlamaya Buse Varol'un davet edilmediğini açıklaması ile boşanma haberlerini berberinde getirdi.

Ünlü çift, her fırsatta boşanma iddiaları yalanladı. Ancak sosyal medyada birbirlerini paylaşmaması ve fotoğraflarını beğenmemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Buse Varol, imaj değişikliğine giderek sosyal medyanın gündemine oturdu. Kumral kısa saçlarını kaynakla uzatıp siyaha boyayan Varol, o anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Alişan, uzun bir aranın ardından eşinin paylaşımını beğendi.

Geçtiğimiz gün görüntülenen Alişan, eşinin yeni imajı hakkında sorulan sorulara "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.

Buse Varol, "Kıyamam beğenmedim diyememiş de alıştık artık demiş" yanıtıyla Alişan'la aralarındaki sorunları aşmaya başladığını göstermiş oldu.
CHP'li Özgür Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor
Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim
Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit! 'NATO'ya alınırlarsa...'
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?
25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız
AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli
Putin'den önemli açıkalamalar!
Avrupa Birliği'nden Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a yaptırım
Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis!
Başkan Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Putin'den Zelenski'in savaşı bitirme çağrısına yanıt geldi!
Blu TV''de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Yargıtay kararı: İş yeri telefonunu kullanan şimdi yandı

Yargıtay kararı: İş yeri telefonunu kullanan şimdi yandı

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!