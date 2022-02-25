Buse Varol'dan buzları eriten sözler...

Alişan, geçtiğimiz gün eşi Buse Varol imaj değiştirmesi ile ilgili sorulan sorulara "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" verdiği yanıtıyla dikkat çekti. Buse Varol'dan eşinin açıklamasına yanıt gecikmedi. Varol'un yanıtının ardından Alişan ile buzları erittiği ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi Buse Varol, 2019 yılında Burak'ı 2021 yılında da kızları Eliz'i kucağına aldı. Ancak çiftin evliliklerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Eliz'in doğum gününe Alişan ve ailesinin katılmaması dikkat çekti. Aile içindeki kutlamaya Buse Varol'un davet edilmediğini açıklaması ile boşanma haberlerini berberinde getirdi.



Ünlü çift, her fırsatta boşanma iddiaları yalanladı. Ancak sosyal medyada birbirlerini paylaşmaması ve fotoğraflarını beğenmemesi takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



Buse Varol, imaj değişikliğine giderek sosyal medyanın gündemine oturdu. Kumral kısa saçlarını kaynakla uzatıp siyaha boyayan Varol, o anları takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Alişan, uzun bir aranın ardından eşinin paylaşımını beğendi.



Geçtiğimiz gün görüntülenen Alişan, eşinin yeni imajı hakkında sorulan sorulara "Baştan beri yapıyordu bunu. Uzun, kısa, kıvırcık, siyah, sarı... Alıştık artık, yapacak bir şey yok" yanıtını verdi.



Buse Varol, "Kıyamam beğenmedim diyememiş de alıştık artık demiş" yanıtıyla Alişan'la aralarındaki sorunları aşmaya başladığını göstermiş oldu.