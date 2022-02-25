. Arda Kural ile Yıldız Asyalı tekrar buluştu!
  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,71 - 15,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Arda Kural ile Yıldız Asyalı tekrar buluştu!

Bir dönem büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı için 'Onunla yan yana gelmekten korkuyorum' diyen Arda Kural, 24 yıl sonra eski sevgilisi ile buluştu. Kural, Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti

Ekleme: 25.02.2022 - 10:26 Güncelleme: 25.02.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Leonardo Di Caprio'ya olan benzerliği ile dikkat çeken ve 'Eyvah Babam' dizisiyle tanınan oyuncu Arda Kural, 90'lı yıların başında büyük aşk yaşadığı Yıldız Asyalı ile ilgili itirafta bulundu ve 'Yıldız Asyalı ile yan yana gelmekten korkuyorum!' dedi.

Arda Kural konuk olduğu programda ilişkilerini 'Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımdan ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum.' sözleriyle anlattı.

'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

'Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim.' diyen Arda Kural, dün akşam Yıldız Asyalı'yı sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti.

İkili 24 yıl sonra bir araya geldi. Yıldız, kendisini izlemeye gelen Arda için “Kimler Geldi Kimler Geçti” şarkısını söyledi.
CHP'li Özgür Özel'in ''Ukrayna'daki Türk vatandaşları uyarılmadı'' yalanı dakikalar içinde çürüdü
ABD Başkanı Joe Biden talimat verdi! Avrupa'ya ek kuvvet gönderilecek
Selçuk Bayraktar'dan 'Ukrayna' mesajı: Bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor
Biden ile Zelenskiy görüştü! Zelenskiy teşekkür ederek duyurdu
Kiev'de tekrar sirenler çaldı! Şehirden kaçış sürüyor
Şahan Gökbakar'dan Zelenskiy'e komedyen desteği
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim
Rusya'dan iki ülkeye daha tehdit! 'NATO'ya alınırlarsa...'
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken en çok bu merak edildi! Türkiye, Boğazları Rusya gemilerine kapatabilir mi?
25 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Odessa açıklarında Ukrayna'ya ait gemiler vuruldu
Ukrayna'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız
AFAD harekete geçti! Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli
Putin'den önemli açıkalamalar!
Avrupa Birliği'nden Vladimir Putin ve Sergey Lavrov'a yaptırım
Ümitcan Uygun'a 4 yıl 10 ay hapis!
Başkan Erdoğan İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor
Putin'den Zelenski'in savaşı bitirme çağrısına yanıt geldi!
Blu TV''de yayınlanan Çıplak dizisinin yönetmeni Can Evrenol'dan tepki çeken Rusya-Ukrayna paylaşımı! Boykot çağrısı geldi!
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası altında rekor kapıda: İki bin doları aşabilir

Yargıtay kararı: İş yeri telefonunu kullanan şimdi yandı

Yargıtay kararı: İş yeri telefonunu kullanan şimdi yandı

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

TikTok'ta iğrenç paylaşım: Kiev'den yola çıktılar, kocalarınıza sahip çıkın!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı... İstanbul'da yağmur ve soğuk hava kaç gün daha sürecek belli oldu!

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!