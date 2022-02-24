Çağla Şıkel, babasının ölümünü anlattı

Ünlü manken Çağla Şıkel, babasının ölümünü anlatırken duygusal anlar yaşadı.

Çağla Şıkel'in 59 yaşındaki babası Hüseyin Şıkel, 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizinden hayatını kaybetmişti.



Katarsis programına konuk olan Şıkel, babasının ölümüyle ilgili konuştu.



Ünlü model, babasının kalp krizi geçirdiği haberini aldığı anları şöyle anlattı:



"Ofisinden haber geliyor, ambulans biraz gecikiyor. Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum, Ayet-el Kürsi okuduğumu hatırlıyorum.



"HAYATIMA KAZINAN BİR TABLO O YATIŞ"

Biz üçüncüsünü beklemiyorduk. Gittiğimde yerde yatıyordu. Sarıldım mı sarılmadım mı hatırlamıyorum. Bağırdığımı hatırlıyorum. Hayatıma kazınan bir tablo o yerde yatışı... Güler yüzüyle hatırlamak istesem de o aklımda kaldı.



O benim babamdı. Sonra çok zor oldu. Ölümün ne demek olduğunu bu kadar yakından ani tanışmak...



Keşke daha çok konuşsaydım, daha çok sevseydim, geri gelmeyeceğini bilmenin verdiği hüzün... Bunlar da yasa dair aslında."