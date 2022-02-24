. Beren Saat imaj değiştirdi

Ünlü oyuncu Beren Saat, 7 yıl önce şarkıcı Kenan Doğulu ile dünyaevine girdi.Büyük bir aşkla evlenen ikilinin geçtiğimiz dönemde araları bozulduğu iddia edilmişti. Hatta boşanacakları konuşulan ikili, bu iddiaları yanıtsız bırakarak evliliklerine devam etti.Son olarak 27 Aralık 2019 tarihinde Netflix'te yayınlanan Atiye dizisi ile ekranlara dönen ve büyük bir etki yaratan Beren Saat, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.Saçlarında değişikliğe gitmeye karar veren Saat'in yeni hali ortaya çıktı.Ünlü oyuncunun yeni imajı çok beğenilirken, hayranlarından da 'Resmen gençleşmişsin', 'Çok yakışmış', 'Harika' gibi yorumlar geldi.