Arda Kural'ın ardından bir aşk itirafı da Yıldız Asyalı'dan! 'Hayatımda ciddi bir şey yok Arda'nın da yok hiçbir şey onun önüne geçemiyor'

Arda Kural'ın ardından bir aşk itirafı da Yıldız Asyalı'dan geldi. Arda Kural ve Yıldız Asyalı aşkı yeniden mi alevleniyor? Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören Arda, zor günleri geride bıraktı. Son haliyle ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Arda Kural'ın aşk itirafının ardından Yıldız Asyalı da konuştu, bakın neler söyledi.

Arda Kural'ın ardından bir aşk itirafı da Yıldız Asyalı'dan geldi. Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'ya fazlasıyla benzeyen Arda Kural daha sonra ortalardan kayboldu. Daha sonra Kural'ın çok zor günler geçirdiği ortaya çıktı.



2017 yılında Psikonevroz teşhisi konulan ve bir süre tedavi gördü. Sağlığına kavuşmasının ardından Arda Kural, "Ben şöhreti kaldıramamış biri değilim sadece şöhretin mecbur bıraktığı şeyler var onları kaldıramadım. İnsanları seven, kardeş gibi gören biriyim. Kimseye küskünlüğü, kırgınlığım yok. Öfkem vardı. Kendimde aşamadığım şeyler vardı, insan hataları önce kendinde aramalı ben de öyle yaptım ve sorunları aştım." demişti.



Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bu görüntülerle herkesi şaşkına çevirmişti Arda Kural... TikTok video duyurusu ile dikkat çeken Arda Kural'ın yeni halini görenler, 'efsane geri döndü' diyor!



Arda Kural eski haline döndü ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Yıldız Asyalı'nın zor dönemlerinde yanında olduğundan bahseden Arda Kural, "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" dedi.

