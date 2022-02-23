Pelin Akil'den Çarpıcı İtiraf!

'Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Pelin Akil, ikiz çocukları Lina ve Alin'in, babaları Anıl Altan'a düşkün olduğunu açıkladı.

Pelin Akil, eşi Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina ile Arnavutköy'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Eşi kahve içerken kızlarını gezdiren yakışıklı oyuncu, 'Ailece bir reklam filmimiz olacak. Çok reklam filmi geliyor da, biz çok düşünüyoruz. Faydalı olmasını istiyoruz' dedi.



'ZORLUK DEMEYELİM DE BABAYA DÜŞKÜNLER'



Son olarak mekandan ayrılan Pelin Akil, muhabirlerin 'Hem set hem de iki çocuk zor olmuyor mu?' sorusuna, 'Zorluk demeyelim de babaya düşkünler, babacılar. Ben setten dönmüşüm, koşa koşa eve gidiyorum onları uyutayım diye. Ama 'Bizi baba uyutsun' diyorlar. Ayakları üzerinde duran, çalışan anneleri örnek alacakları için çok mutluyum' yanıtını verdi.