. 'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...
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Beyaz Gazete
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'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...

İstanbul'da geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, Okmeydanı'nda tamirhane önünde oturduğu esnada silahlı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansıdı. Belden aşağısına kurşun isabet eden Talha Burak Karayılan, sürünerek girdiği dükkandan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kimliğini tespit ettiği motosikletteki saldırganları yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...
Ekleme: 23.02.2022 - 12:27 Güncelleme: 23.02.2022 - 12:38 / Editör: Ozge Selin
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi.

TAMİRHANE ÖNÜNDE OTURUYORDU

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

O esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...

SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİ

Kurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi.

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...

EŞGALLERİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...

SALDIRGANLARI TANIMIYORUM

Hayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.
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