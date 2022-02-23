. 'O Ses Türkiye' yarışmacısına silahlı saldırı! Sürünerek kurtuldu...

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Okmeydanı'nda meydana geldi.TAMİRHANE ÖNÜNDE OTURUYORDUEdinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıllarda bir televizyon kanalında yayınlanan “O Ses Türkiye” isimli ses yarışmasına katılan Talha Burak Karayılan, tamirhane önünde oturarak vakit geçirmeye başladı.KURŞUN YAĞDIRDIO esnada motosikletle gelen kasklı iki şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Talha Burak Karayılan'a kurşun yağdırdı.SÜRÜNEREK DÜKKANA GİRİP YARDIM BEKLEDİKurşunların hedefi haline gelerek baldırlarından vurulan Talha Burak Karayılan sürünerek tamirhaneye girip yardım bekledi.HASTANEYE KALDIRILDIYaralı gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı genci hastaneye kaldırdı.Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDEOlayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.EŞGALLERİ TESPİT EDİLDİYapılan inceleme sonucunda Beyoğlu polisi saldırganların önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.Ekiplerin kaçan şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.SALDIRGANLARI TANIMIYORUMHayati tehlikesi olmayan gencin kendisine ateş eden saldırganları tanımadığını söylediği öğrenildi.