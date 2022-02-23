İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü! Ailesine sitem etmişti... 'Bunu kendi seçti'

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses açtı ağzını yumdu gözünü! Tatlıses, ailesine programında sitem etmişti... Dönem dönem çocuklarıyla sorun yaşayan Tatlıses, "Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" diyerek şaşırtmıştı. Sanatçının bu sözlerine eski eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses'ten gündeme bomba gibi düşen yanıt geldi. İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara ve oğlu Ahmet Tatlıses bakın neler söyledi...

İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmiş, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" şeklinde konuşmuştu. İbrahim Tatlıses'in bu sözlerine ilk tepki eski eşi Adalet Sara'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sara, 'Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin' ifadelerini kullandı.



Tatlıses'e bir tepkide oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses 'Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir' mesajını paylaştı.



İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses'in arası Bodrum'daki evler yüzünden açılmıştı. Oğlunu şikayet eden Tatlıses, 'can güvenliğim tehlikede' demişti. Daha sonra barışan baba-oğulun arası tekrar açıldı.

