. Halit Kıvanç'tan kötü haber! İşte sağlık durumu...
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Halit Kıvanç'tan kötü haber! İşte sağlık durumu...

Var Odası programının yorumcusu Ertem Şener duayen, gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç'ın hasta olduğunu duyurdu. Şener, Kıvanç için dua istedi.

Halit Kıvanç'tan kötü haber! İşte sağlık durumu...
Ekleme: 23.02.2022 - 14:12 Güncelleme: 23.02.2022 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en ünlü gazetecilerinden biri olan Halit Kıvanç sağlık durumu ile sosyal medyada gündem oldu. Futbol yorumcusu Ertem Şener'in geçtiğimiz akşam Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Ertem Şener için dua istemesinin ardından Halit Kıvanç kimdir, sağlık durumu nasıl, hastalığı ne sorularının cevabı araştırılmaya başladı. Dünya çapında bir üne sahip olan Halit Kıvanç futbolcu Pele ile röportaj yapan ilk gazeteci olarak biliniyor.

Halit Kıvanç'tan kötü haber! İşte sağlık durumu...

HALİT KIVANÇ HASTA MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ertem Şener, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Halit Kıvan için dua istedi. Şener paylaşımında 'Halit Kıvanç ustamızı aradım dün akşam. Kendisini programımıza davet edecektim. Çok değerli ve kıymetli eşi, hanımefendi telefonu açtı. Sesini duymak istedim Halit abimizin, ustamızın. “Mümkün değil şu an” dedi ve ekledi; “Artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta” Türkiye'ye maç anlatmayı, futbolu, sporu, konuşmayı öğreten büyük ustamız için lütfen dua edelim. Sesi ile büyüdük. Sesi ile bu işi sevdik. Bana hep sorarlar; Anlatıp da unutamadığın maç hangisi? Cevap çok net. Tabi ki, Halit Kıvanç ustam ve İlker Yasin ile, büyüklerimle beraber anlattığım, Fenerbahçe - Sevilla şampiyonlar maçı. Ne Ronaldinho'nun çalımları, ne Messi'nin büyük futbolu, ne Ronaldo'nun büyülü futbolu, ne diğerleri… Sadece Halit Kıvanç ile beraber anlattığım Fenerbahçe - Sevilla maçı. Dua ediyoruz Halit Kıvanç ustamıza, büyüğümüze, Türkiye'nin sesine. Allah şifalar versin. Seni, sizi çok ama çok seviyorum HALİT KIVANÇ hocam' dedi.

Halit Kıvanç'ın ailesinden resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
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