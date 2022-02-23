. Güzellik kraliçesinin dünyası karardı!

Rusya Güzellik Kraliçesi Yulia Tarasevich, 3 bin dolarlık yüz gerdirme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası yüzünde ciddi şişme meydana gelen Yulia, enfeksiyondan dolayı göz kapaklarını artık kapatamıyor.

43 yaşındaki Yulia Tarasevich, Rusya-Uluslararası 2020 Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu.Güzelliğiyle kendine hayran bırakan modelin birkaç başarısız ameliyattan sonra eski halinden eser kalmadı.Yulia, operasyonlardan sonra gözlerini kapatamaz veya yüzünü hareket ettiremez hale geldi.Yüzünde enfeksiyon kaynaklı şişme meydana gelen Yulia, 20 bin dolar verip tedavi oldu.Ameliyatı yapan doktorlar Yulia'nın gözlerini genetik sebeplerden kapatamadığını iddia ederken, Yulia doktorlardan şikayetçi oldu.Şu an için gülemeyen ve gözlerini kapatamayan Yulia, eski sağlığına kavuşmak için bir kaç operasyondan geçmeyi planlıyor.Yulia'nın şikayetçi olmasından sonra açılan soruşturma devam ediyor.