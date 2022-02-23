. Ezgi Sertel'in olay yaratan dansı!
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Ezgi Sertel'in olay yaratan dansı!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Ekleme: 23.02.2022 - 09:58 Güncelleme: 23.02.2022 - 09:58 / Editör: Ozge Selin
Ozan Çobanoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve 2020'de ikizleri Tibet ve Mert'i kucağına alan Ezgi Sertel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

"HAKKINI VERDİK, GÖBECİK ATTIK"
Arkadaşları ile altın gününe katılan ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, Mezdeke eşliğinde dans ettiği anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü sunucu, paylaşımının altına ise "Madem altın günümüz var... Adettendir dedik hakkını verdik, göbecik attık" notunu ekledi.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.
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