. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu toprağa vermişti! Ece Erken Çeşme'den paylaştı...

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen ay İstanbul Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.Eşini henüz 41 yaşındayken toprağa veren Ece Erken acı haber ile yıkıldı.Büyük üzüntü yaşayan Ece Erken, Çeşme'den bir paylaşım yaptı.Erken fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı:'Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha çoşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız...'Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.