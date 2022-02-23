Engin Öztürk'ün yeni rol arkadaşı!

Son olarak '50 Metrekare' adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Öztürk, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Öztürk, yeni projesinde başrolü İrem Helvacıoğlu ile paylaşacak.



'GÜZEL BİR İŞ OLACAK'



Dizi için çalışmaların sürdüğünü söyleyen oyuncu, 'Güzel bir ekip ve güzel bir hikayeyle yakın zamanda ekranlarda olacağız. Hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz, ekip olarak güzel bir işe imza attığımıza inanıyorum' açıklamasında bulundu.