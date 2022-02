Dünyaca ünlü isim hayatını kaybetti!

Amerikalı rock topluluğu "Queens of the Stone Age"in yıldızı Mark Lanegan, yaşamını yitirdi. Lanegan, 57 yaşında hayata veda etti.

'Queens of the Stone Age'in yıldızı Mark Lanegan'dan acı haber geldi. 57 yaşındaki Lanegan'ın evinde vefat ettiği öğrenildi.



Geçtiğimiz sene Covid-19'a yakalanan ve böbrek hastalığı yaşayan Mark Lanegan'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



ACI HABER BÖYLE DUYURULDU



Lanegan'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Sevgili dostumuz Mark Lanegan İrlanda'da bulunan Killarney kasabasındaki evinde hayatını kaybetti.' ifadeleri yer aldı.



Mark Lanegan, Rock sahnesinin dev isimlerinden biriydi ve 'The Screaming Trees', 'Queens Of The Stone Age' ve 'The Gutter Twins'in de aralarında bulunduğu gruplarla yaptığı çalışmalarla bir ikon haline gelmişti.