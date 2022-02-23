Berkay Ateş ilişkisi hakkında konuştu!

Şimdilerde 'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' karakterine hayat veren Berkay Ateş ile Eczacıbaşı takımının milli voleybolcusu Simge Aköz, önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Yemek yedikleri mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Ateş, muhabirlerin sorularını yanıtlayarak Aköz ile ilişkisi hakkında konuştu.

'Sadakatsiz'de 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş (34), aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de (30) bulmuştu.



FOTOĞRAF İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Ünlü çift, önceki gün Rumelihisarı'nda objektiflere takıldı. Kısa süre önce ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan eden ikili, kahvaltı yaptı. Yemek sırasında hayranlarının ilgisiyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.



Bir saate yakın kaldıkları mekandan kendi araçlarıyla ayrılan çiftten Berkay Ateş, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.



"CANSU İLE ENERJİMİZ TUTTU"

'Sadakatsiz' dizisinin başarısı hakkında konuşan oyuncu, "Kaliteli bir proje. Yönetmenimiz Neslihan Yeşilyurt, daha önce tanıştığım ve çalıştığım bir isim. Bu anlamda kendimi keyifli hissediyorum. Cansu (Dere) ile daha önce 'Annem' dizisinde oynamıştım. O zaman da aynı ekip vardı. Enerjimiz de tuttu" dedi.



Diziden ayrılacağı konuşulan Berkay Ateş, "Ölüm sahnesi çekilmiş" diyen gazetecilere, "Ölüm sahnesi mi çekilmiş? Yok yani, biz çalışıyoruz. Sete gidiyorum" cevabını verdi.



"KEYİFLE YAŞIYORUM"

Kısa bir süre önce Simge Aköz ile aşk yaşamaya başlayan Berkay Ateş, ilişkisi hakkında ise "Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor" açıklamasında bulundu. Oyuncu, röportaj sonrası aracına binerek, setin yolunu tuttu.



Öte yandan mutlu birliktelikleri tüm hızıyla devam eden çiftten Simge Aköz, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Ateş ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlanan ünlü isim, paylaşımına; 'İyi ki' notunu düşmüştü.



TAKIM ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Aköz'ün bu fotoğrafına, 35 binin üzerinde beğeni gelmişti. Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırmış; Karakurt'un üst üste attığı yorumlar dikkat çekmişti.

