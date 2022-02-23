Ali Sunal'dan sevenlerini üzen haber!

Güldür Güldür Show programının modertörlüğünü yapan başarılı oyuncu Ali Sunal ve avukat eşi Nazlı Sunal, koronavirüse yakalandı. İkinci kez koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşi, hastalığı hafif atlattığı için evde karantinaya girdi.

Geçtiğimiz sene ailesiyle birlikte koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için hastanelik olan Ali Sunal'dan bir kötü haber daha geldi. Sunal'ın eşi Nazlı Sunal ile koronavirüs testi pozitif çıktı.



SAĞLIK DURUMLARI İYİ



Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Instagram'dan yayınladığı habere göre, Güldür Güldür Show ekibinde koronavirüs paniği yaşanmaya başladı. Bir kez daha koronavirüse yakalanan Ali Sunal ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu, hastalığı hafif atlatarak karantina sürecini evde geçirdiği öğrenildi.



KORONAYA İLK YAKALANDIĞINDA HASTANELİK OLMUŞTU



Bir sene önce koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için bir süre hastanede tedavi gören Ali Sunal, taburcu olduktan sonra yaptığı açıklamada 'Biraz ağır geçti ama şimdi iyiyim. Çok şükür eşime bulaşmadı. Çünkü bebek de var. Ona bulaşmamış olması sevindiriciydi' demişti.



