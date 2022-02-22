. Ziynet Sali'nin son hali tartışma yarattı! Estetik kurbanı mı oldu?

Şarkıları ile sevilen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ziynet Sali'nin yüzündeki değişiminin görenler gözlerine inanamadı. Ziynet Sali hakkında "estetik kurbanı mı oldu?" ve "filtre mağduru mu oldu?" soruları sosyal medyada çok konuşuldu.