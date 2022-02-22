. Ziynet Sali'nin son hali tartışma yarattı! Estetik kurbanı mı oldu?
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Beyaz Gazete
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Ziynet Sali'nin son hali tartışma yarattı! Estetik kurbanı mı oldu?

Şarkıları ile sevilen ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Ziynet Sali'nin yüzündeki değişiminin görenler gözlerine inanamadı. Ziynet Sali hakkında "estetik kurbanı mı oldu?" ve "filtre mağduru mu oldu?" soruları sosyal medyada çok konuşuldu.

Ekleme: 22.02.2022 - 20:24 Güncelleme: 22.02.2022 - 20:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni şarkısını 28 Şubat'ta çıkarak olan Ziynet Sali, yaşadığı değişimle gündem oldu. Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Ziynet Sali yüzündeki değişimle adından söz ettirdi.

YANAK VE DUDAKLARINDAKİ ŞİŞLİKLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram'da 2,1 milyon takipçisi olan Ziynet Sali, hesabını aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Kuliste hazırlık yaptığı anları takipçileri ile paylasan Sali, dikkatleri üzerine çekti.

Yanak ve dudaklarındaki şişlikle dikkat çeken Sali'yi görenler tanıyamadı. İşte Ziynet Sali'nin kafa karıştıran paylaşımı:

Ziynet Sali'nin son hali tartışma yarattı! Estetik kurbanı mı oldu?

ZİYNET SALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, haberi yapan sayfayı Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşıp yanıt verdi. Sali, 'Filtre tatlışlarım filtre, estetik değil' ifadelerini kullandı.

Ziynet Sali'nin son hali tartışma yarattı! Estetik kurbanı mı oldu?
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