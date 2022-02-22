. Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
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Beyaz Gazete
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Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!

Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu önceki gün el ele görüntülendi. Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Bekiroğlu'nun, Aka ile yakınlaşması şoke etti.

Ekleme: 22.02.2022 - 18:57 Güncelleme: 22.02.2022 - 18:59 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Çağrı Telkıvıran ile Aslı Bekiroğlu arasında 15 gündür soğuk rüzgarlar esiyor. Dün akşam sevgilisinin Aka ile yakınlaştığını öğrenen Çağrı Telkıvıran, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan tüm fotoğrafları sildi.

Kubilay Aka ile Aslı Bekiroğlu'nun birliktelik yaşadığı iddia edildi.

Yeni Sevgilisi Tanıdık Çıktı!
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