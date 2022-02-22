. Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlaması yapan tacizcisi çıktı! Söylemezsem olmaz canlı yayınında tacizci küfürler savurdu...
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Beyaz Gazete
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Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlaması yapan tacizcisi çıktı! Söylemezsem olmaz canlı yayınında tacizci küfürler savurdu...

Tuğba Özerk'i taciz ettiği iddia edilen kişi Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına bağlandı. Çiftlik Bank suçlamasını yapan Erol Akbalık, Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'yi şoke eden küfürler etti. Seren Serengil "Küfür etti bana, kestiler. Nasıl bağırıyor, delirmiş" dedi. Canlı yayında yaşananlar herkesi hayrete düşürdü.

Tuğba Özerk'e Çiftlik Bank suçlaması yapan tacizcisi çıktı! Söylemezsem olmaz canlı yayınında tacizci küfürler savurdu...
Ekleme: 22.02.2022 - 15:05 Güncelleme: 22.02.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Tuğba Özerk hakkında emniyete 'Tosuncuk lakaplı dolandırıcı Mehmet Aydın'ın paralarını sahibi olduğu şirket üzerinden aklıyor' ihbarını yapan kişi ünlü şarkıcının tacizcisi çıktı.

Daha önce evine narkotik baskını da yaptıran kişi meğerse şimdi de bu ihbarla Tuğba Özerk'i zor durumda bırakmaya çalışmış.

Tuğba Özerk'e iftira attığı iddia edilen Erol Akbalık Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına telefonla bağlanarak küfürler etti.

Erol Akbalık bağlandığı Söylemezsem Olmaz canlı yayınında 'Tuğba Özerk eşiyle bana küfür ettirmiş mi ettirmemiş mi? Yargılanacak daha... Ben yaptım ihbarı. Anayasal hakkım. Arto sen Tuğba'nın ne içip içmediğini çok iyi bilirsin' diyerek bağırmaya başladı.

Erol Akbalık'ın sözleri Söylemezsem Olmaz ekibini şoke etti. Seren Serengil bu olaydan sonra şikayetçi olacağını söyledi.
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