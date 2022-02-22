İrem Derici'den ilan-ı aşk!

Bir süredir ismi arkadaşı da olan şarkıcı Cem Belevi ile anılan İrem Derici'den, sonunda beklenen itiraf geldi. İrem Derici, Cem Belevi'yi sevdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz gün kar festivalinde sahneye çıktı. Kartepe'de konser veren ve beyaz kürk ile siyah gözlük tercih eden İrem Derici, iddialı açıklamalarda bulundu. ; Derici, "Ben kazandığımı işime harcıyorum. Gözlüğüm 99 .9 TL kürküm sahte "dedi. İrem Derici bu sözü ile, binlerce liralık marka kıyafetle kar festivalinde sahne alan Demet Akalın'a göndermeden bulundu.





İREM DERİCİ'DEN CEM BELEVİ'YE İLAN-I AŞK



Derici'ye Cem Belevi ile aralarında çıkan aşk iddiaları da soruldu. Ünlü şarkıcı, "Daha ne yapayım karlara sevdiğimi mi yazayım. Gerçekten çok seviyorum" diyerek ünlü şarkıcıya olan aşkını haykırdı.





Verdiği kilolara da dikkat çeken İrem Derici," Sadece aşık olunca kilo veriyorum. 38 beden oldum. Çünkü aşığım" dedi.