. Gülşen’den Bergen sürprizi!
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Gülşen’den Bergen sürprizi!

1989 yılında eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen arabesk şarkıcısı Bergen’in anısına hazırlanan saygı albümünde Gülşen de yer alacak. Ünlü popçu, Bergen’in en sevilen şarkılarından 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i yorumladı.

Ekleme: 22.02.2022 - 10:03 Güncelleme: 22.02.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran ve trajik yaşam öyküsü nedeniyle 'Acıların kadını' lakabıyla anılan Bergen, 1989 yılında, henüz 30 yaşındayken eski eşi Halis Serbest tarafından hayattan koparıldı. Sanatçı, ölümünden yıllar sonra hem hayatını konu alan sinema filmi hem de kendisi için hazırlanan albüm projesiyle gündemde. Farah Zeynep Abdullah’ın başrol oynadığı 'Bergen' filmi yakında vizyona girecek. Saygı albümünde ise son aşamaya gelindi.

ALBÜM ŞUBAT AYI SONUNDA ÇIKIYOR

Bergen’in şarkılarını müzik dünyasının ünlü isimlerinin yorumlayacağı saygı albümüne Gülşen de dahil oldu. Ünlü popçu, proje için Bergen’in en sevilen şarkılarından 'Sen Affetsen Ben Affetmem'i yorumladı. Albüm, şubat ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.

EŞİYLE BİRLİKTE KAYDETTİ

Son dönemde sahne performanslarının yanı sıra iddialı kostümleriyle de adından sıkça söz ettiren Gülşen, Bergen’e saygı albümünde seslendirmek için 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını seçti. Popçu, geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi ve şarkıyı yorumlayarak kayıtları tamamladı. Şarkının düzenlemesini ise daha önce de Gülşen’in birçok eserinin aranjörlüğünü üstlenen eşi Ozan Çolakoğlu yaptı.
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