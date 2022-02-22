. Ebru Şahin ve Cedi'den evlilik açıklaması!
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Beyaz Gazete
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Ebru Şahin ve Cedi'den evlilik açıklaması!

Şimdilerde 'Destan' adlı dizide rol alan Ebru Şahin, uzun süredir NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ile aşk yaşıyor. Önceki gün Zekeriyaköy'de araçlarında görüntülenen çift, durdukları sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekleme: 22.02.2022 - 10:00 Güncelleme: 22.02.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
ABD'de basketbol oynayan Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin'in aşkı 2020 yazında Alaçatı'da başlamıştı. Ayrı ülkelerde yaşayan ikili, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmış; Şahin, sevgilisinin teklifine Kapadokya'da 'Evet' yanıtını vermişti.

Geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de araçlarıyla seyir halinde objektiflere takılan ünlü çift, durdukları sıra da basın mensuplarının sorularına cevap verdi.

'TELAFİ ETTİK'

14 Şubat Sevgililer Günü'nü ayrı geçirdiklerini ifade eden Cedi Osman, 'Ben Amerika'daydım. Ama bizim için 14 Şubat, 16 Şubat oldu. Telefi ettik' dedi.

27 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin ise, konuyla ilgili, 'Cedi'nin İstanbul'a gelmesi, şu an yanımda olması en güzel hediye' şeklinde konuştu.

Evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine Cedi Osman (26), 'Planlı bir şey yok şu an açıkcası. En doğru zamanda olacaktır' ifadelerini kullandı.

SORULARA CEVAP VERMEDİLER

Öte yandan evlilik hazırlığı yapan çift, geçen gece Emirgan'da Gizli Kalsın adlı mekanın önünde objektiflere yansımıştı. El ele mekana giden ikili, sorulara cevap vermeden hızlıca içeri girmişti.
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