. Buse Varol'un yeni imajı şaşırttı!
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Beyaz Gazete
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Buse Varol'un yeni imajı şaşırttı!

Alişan ile arasının bozuk olduğu konuşulan Buse Varol yeni imajıyla dikkat çekti. Son günlerde alyansını bir takıp bir çıkararak gündeme gelen Buse Varol, altı saat süren kuaför mesaisinden sonra yeni imajını paylaştı.

Ekleme: 22.02.2022 - 10:05 Güncelleme: 22.02.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Alişan ve Buse Varol son günlerde ne yapsa olay oluyor. Çocuklarının doğum gününü ayrı kutlayınca ilişkilerindeki kriz ortaya çıkan ikili son günlerde sık sık haber oluyor. Buse Varol'un alyansını bir çıkarıp bir takması da gözlerden kaçmıyor. Ekrana yeniden dönmeye hazırlanan oyuncu Buse Varol son olarak da imajıyla dikkat çekti.

Altı saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

Buse Varol'un yeni imajı şaşırttı!

Buse Varol'un 'Valla bitti' notuyla paylaştığı uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol'un, bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu.

Varol, ayrılık haberlerinin ardından aralarında Fatoş Kabasakal'ın da olduğu arkadaş grubuyla dertleştikten sonra, gittikleri otelden çıkarken objektiflere takıldı.

'AYNI EVDE YAŞIYORUZ'

Gazetecilerle konuşan Varol, evleri ayırmadıklarını ifade ederek, 'Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz' dedi. Evlilik yüzüğünü çıkardığı görülen Buse Varol, bunun sorulması üzerine şöyle konuştu:

'Yüzük ya da başka bir şey, onlar gösterge değil. Ben de hiçbir şeyin sebebini bilmiyorum. Her gün uyandığımda bambaşka haberler görüyorum. Bana yazılanları sosyal medyadan, gazetelerden okuyorum.'

Evliliklerinde sorun yaşamadıklarını ifade eden Varol, 'Kriz falan gerçekten yok. Bazı şeyleri hep göz önünde yaşadık ama bunlar çok özel konular olduğu için konuşmak istemiyorum. Bir gün bir şey söylemek istersek Alişan ile birlikte söyleriz' dedi.
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