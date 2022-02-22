Acun Ilıcalı'ya Meydan Okudu!

Son zamanlarda Aziz ve Kulüp dizilerinde canlandırdığı karakterle büyük beğeni toplayan başarılı sanatçı Suzan Kardeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Acun Ilıcalı'ya meydan okudu.

Üniversiteler Süper Ligi C grubunda mücadele eden İstanbul Üniversitesi Bulls Amerikan Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşıp kulübe destek veren Suzan Kardeş, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'den satın aldığı Hull City'ye gönderme yaparak paylaşımına şu notları düştü; "Bunlar da benimkiler. Hay Allah çok üzgünüm yine büyük farkla kazandık. Acun senin takımın varsa benim de var. Sana meydan okuyorum."



Suzan Kardeş'in bu esprili paylaşımı sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Sevilen sanatçı, Hıdırellez hazırlıklarına devam ederken ekranlarda ve sahne hayatındaki başarılı projelerini sürdürüyor.