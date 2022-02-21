Yıllardır o ünlü oyuncuyla sevgiliymiş
Yargı dizisinde eski savcı yeni avukat Ilgaz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Kaan Urgancıoğlu'nun özel hayatı dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. Rol arkadaşı Pınar Deniz ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen yakışıklı oyuncu herkesi şaşırttı. Urgancıoğlu'nun kameralardan uzak tuttuğu ünlü sevgilisi ortaya çıktı..
Aşk 101'in ardından Yargı dizisinde canlandırdığı Ilgaz karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kaan Urgancıoğlu, özel hayatıyla gündeme oturdu..
Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan yakışıklı oyuncunun herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı..
Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
Kameralardan uzakta bir hayat yaşayan yakışıklı oyuncunun herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı..
Urgancıoğlu'nun sevgilisi Zeynep Oymak'ın oyuncu olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.