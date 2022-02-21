Ünlü çiftten düğün açıklaması!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Murat Dalkılıç, geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne aldı. Şarkıcıyı dinlemeye gelen oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, gazetecilerle konuşarak merak edilen düğün tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

2021 yılının şubat ayında Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay, meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.



EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM

Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy’u ailesinden istemişti. Geceden fotoğraflar, sosyal medyadan paylaşılmıştı. Çifte başta ünlü isimler olmak üzere tüm sevenlerinden "Maşallah", "Allah nazardan korusun" gibi yorumlar gelmişti.

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan oyuncu çift, önceki akşam şarkıcı Murat Dalkılıç'ı dinlemeye gitti. Oktay ve Atiksoy, konser öncesi muhabirlerle sohbet etti.



Yıldız Çağrı Atiksoy, ''Sevgililer günümüz de nişanımız da çok güzel geçti. Nişanımız aile arasında oldu. Pandemiden dolayı çok fazla kişi çağıramadık'' ifadelerini kullandı.



"HANIM NE DİYORSA DOĞRUDUR"

Gazetecilerin, ''Evlilik teklifi nasıl geldi?'' sorusuna oyuncu, ''Onu söylemem. O bize özel kalsın. Çok özel bir gündü'' dediği sırada; Berk Oktay ise ''Nasıl sustum ama. Hanım ne diyorsa doğrudur. Doğru yolu bulmak gerekir'' diye espri yaptı.



"GEL DE EVET DEME"

Berk Oktay, bir yıl önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a böyle evlilik teklif etmişti. Yakışıklı oyuncu, el ele tutuştukları bu kareyi, "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notuyla yayınlamıştı.



Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağmıştı.



İŞTE DÜĞÜN TARİHİ

Düğün hazırlıkları tam gaz devam eden ikili, ''Düğün tarihi belli değil ama eylül gibi düşünüyoruz. İkimizin de yoğun bir set dönemi var. Düğünü ya İstanbul'da ya da Alaçatı'da yapmayı düşünüyoruz'' diyerek Dalkılıç'ı dinlemek için restorana geçtiler.