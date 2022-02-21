Serdar Gökhan'dan magazincilere sert tepki!

Türk sinemasının usta aktörlerinden Serdar Gökhan, eşiyle birlikte bir AVM'de görüntülendi. Magazincileri gören Serdar Gökhan'ın verdiği tepki ise herkesi şoke etti. Eşi, tepki gören magazincilerden özür dilemek zorunda kaldı.

Türk sinemasının büyük oyuncularından Serdar Gökhan, geçtiğimiz akşam eşi ile birlikte İstanbul Etiler'de bulunan bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülendi. Snob Magazin'in haberine göre; magazincilerin yanından geçerken bir anda duran Gökhan eşine, 'Oradan geçme, onların yanından geçme' diye bağırdı.



Bu tepkinin nedenini anlamak isteyen magazinciler, "Bize neden tepki gösterdiniz, neden böyle bir şey dediniz Serdar Bey?" diye sordular. Serdar Gökhan ise, "Hayatınız yalan, sizinle konuşmak istemiyorum gidin buradan." diyerek tepki gösterdi ve gergin tavırlar sergiledi.



SERDAR GÖKHAN'IN EŞİNDEN MAGAZİNCİLERE ÖZÜR



Serdar Gökhan'ın eşi, gergin tavırları sebebi ile magazincilerden özür diledi. Konu hakkından konuşan Gökhan'ın eşi, "Geçmiş haberlerden dolayı size sinirli, ne olur kusura bakmayın. Bugünlük böyle oldu özür dilerim lütfen." dedi ve eşinin yanına gitti.



