Işın Karaca'nın Urla aşkı çabuk bitti!

İzmir’de konser verirken topuklu ayakkabısıyla kayıp düştüğü için ayağı kırılan ve şimdilerde istirahat eden Işın Karaca, bir süredir Urla'da yaşıyordu. Her fırsatta burada çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü isim, taşınmaya karar verdi.

Şarkıcı Işın Karaca, 3 yıl önce kızı Mia, müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu ve kardeşi Akın Büyükkaraca ile İstanbul’daki evini kapatıp İzmir’in Urla ilçesine yerleşti. Her fırsatta taşındığı yeni evini çok sevdiğini söyleyen Karaca, “Ömür boyu buradayım” dedi.



Ünlü şarkıcının, Urla aşkı sona erdi. Karaca, mart ayında Urla’daki evini kapatıp; Bodrum’a yerleşmeye karar verdi. 19’uncu kez taşınacak olan Işın Karaca, sanatçı arkadaşları arasında çok ev değiştirmesiyle de biliniyor.



"MARİFET İSTER"

Öte yandan Işın Karaca, birkaç hafta önce de İzmir'de verdiği konser sonrası iş kazası geçirdi. Kayıp düşen şarkıcının ayağı alçıya alındı. Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları, “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister” notuyla paylaştı.